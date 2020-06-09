На Донбассе террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ

Наблюдательной миссии пришлось посадить БПЛА и покинуть район.

На Донбассе сепаратисты обстреляли беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ. Обстрел произошел недалеко от Донецка. Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ.

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Так, огонь по беспилотному летательному аппарату СММ малого радиуса действия велся из стрелкового оружия. Выстрелы были зафиксированы к северо-востоку от Пролетарского района Донецка.

Как сообщается, террористами было совершено 12 выстрелов и 6 очередей на расстоянии 100-200 м на юго-восток, тогда как БПЛА пролетал примерно за 100-150 м на юго-восток. Наблюдателям ОБСЕ пришлось посадить летательный аппарат и покинуть этот район.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области взрывы усилились, в Луганской прекратились. Мониторинговая миссия заявила, что в Луганской области за сутки не было ни одного взрыва, в то время, как в Донецкой области они возросли с 15 до 40.

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