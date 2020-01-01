СБУ раскрыла схему контрабанды танковых боеприпасов из РФ

Переселенцы из Луганской области наладили незаконный бизнес с военными заводами России.

Служба безопасности Украины блокировала контрабандный ввоз комплектующих к танковым боеприпасам российского производства. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным предварительного следствия, незаконный бизнес наладили четверо переселенцев из Луганской области. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ злоумышленники закупали комплектующие к военным средствам поражения и через ряд подконтрольных фирм-нерезидентов ввозили в Украину как металлолом.

Импорт происходил без получения предусмотренных законодательством разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля. В Украине детали транспортировали в один из городов Луганщины и на собственных производственных мощностях осуществляли их переработку и возвращение на оборонные предприятия страны-агрессора.

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На днях правоохранители прекратили в Днепропетровской попытку контрабанды в Украину российских военных деталей на более 2,5 миллиона гривен. Прошли обыски в офисах подконтрольных дельцам фирмах в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, а также по месту жительства участников сделки и в их транспортных средствах.

Изъята цифровая и вычислительная техника, бухгалтерская отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, а также другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

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В рамках производства, начатого по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничества злоумышленников с предприятиями ВПК РФ и пророссийскими террористами на Донбассе. Мероприятия по разоблачению проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Харькова, которая незаконно поставляла лекарства и защитные медицинские средства террористам так называемой “ДНР“.

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