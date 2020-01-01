ГБР объявило Порошенко первое подозрение

Состоялся очередной допрос Порошенко.

В среду, 10 июня, пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на очередной допрос в Государственное бюро расследований по делу о коллекции картин, которые, по версии следствия, незаконно пересекли границы Украины.

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Об этом сообщает Страна из места событий, ссылаясь на комментарий адвоката Порошенко.

По словам адвоката, сегодняшний допрос был инициирован с целью вручения подозрения Порошенко.

Когда мы зашли в ГБР к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле про назначение Главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так подозрение народному депутату вручать нельзя и Порошенко отказался его получать,- заявил адвокат Новиков

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После попытки вручения подозрения, Порошенко спешно покинул здание ГБР.

Позже пресс-служба ГБР рассказала детали допроса Порошенко и подтвердила информацию о том, что пятому президенту Украины вручили подозрение.

Пресс-служба ГБР проводит текстовую онлайн-трансляцию о событиях, связанных с допросом Порошенко П.А. 11:40 прокуроры Офис Генерального прокурора по поручению Генерального прокурора сообщили о подозрении пятому президенту Украины. 11:35 Порошенко П.А. отказывается от участия в допросе и пытается покинуть здание ГБР 11:05 Порошенко П.А. вместе с адвокатами пришел на допрос в Государственный бюро расследований, - сказано в сообщении.

Напомним, Порошенко пришел в ГБР с фотожабами на Зеленского. Пятый президент явился на очередной допрос в ГБР.

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