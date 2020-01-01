Украинка рассказала, сколько платят за суррогатное материнство

Женщина вынашивает ребенка для пары из Китая.

43-летняя винничанка Ольга Кицена сейчас вынашивает ребенка для бездетной пары из китайского Уханя. За услуги суррогатной матери она получит 13 тысяч евро, а больница, которая сопровождает беременность, заработает минимум в три раза больше.

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Об этом она рассказала в интервью местному изданию “33-й НОВИНИ“.

Женщина не стала скрывать, что вынашивает ребенка ради денег. Она отметила, что в клинике познакомилась со многими женщинами, и некоторые из них уже по 2-3 детей рожали для иностранцев.

По словам женщины, кто-то из суррогатных матерей уже купил квартиру, а кто-то хочет сделать ремонт или открыть свой бизнес.

И не все там матери-одиночки, как я. У большинства из них есть мужья, которые поддерживают своих жен. Я хотела купить квартиру, думала денег будет больше. Но в итоге получится не более 13-14 тысяч евро. На квартиру хоть и не хватит, но я смогу обеспечить своей дочери репетиторов, спортивные секции, нормальное питание и прочее, - рассказала женщина.

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К слову, у самой Ольги есть 13-летняя дочка, которую она воспитывает одна.

Женщина рассказала, 30 тысяч евро может получить женщина, которая выносила двойню или близнецов. А так за одного ребенка получается тысяч 13 евро. Еще 2 тысячи евро дают на питание на весь период беременности, то есть где-то 6 тысяч гривен в месяц.

Это мало, как по мне. Клиника оплачивает дорогу при наличии билетов, а в Киев я езжу два раза в месяц. Оплачивают также все анализы, сделанные за пределами клиники. Последний месяц перед родами суррогатным матерям обеспечивают проживание в Киеве - квартиру или отель, а также подъезд на такси в клинику. Ну и конечно, все медицинское обеспечение от препаратов к витаминам - за счет клиники. Думаю, клиника, по меньшей мере, в три раза больше зарабатывает, - отметила Ольга.

Напомним, омбудсмен проверила условия содержания малышей от суррогатных матерей. Людмила Денисова отметила, что дети находятся в хороших условиях.

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