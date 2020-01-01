Под Черниговом больная COVID медсестра торговала на рынке

Женщина сознательно нарушала режим самоизоляции и, вероятно, заразила много людей.

В Черниговской области полицейские составили административный протокол на больную COVID-19 медсестру, которая работает в столичной клинике, нарушившую режим самоизоляции. Об этом сообщила секретарь Лосиновского поселкового совета Наталья Кошарная, пишет УНИАН.

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“Там заразились немало медработников, и жительница Леонидовки, ее тест на коронавирус тоже был положительным. Она приехала домой на самоизоляцию и никому не сообщила, что инфицирована“, - отметила Кошарная.

По словам чиновницы, больная медсестра посещала местную больницу, а также, как сообщают местные жители, даже торговала на местном рынке. Нарушение режима самоизоляции обнаружили полицейские: медработница нарушила режим самоизоляции на второй день после подписания обязательства.

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По информации сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области, 6 июня на жительницу с. Леонидовка Нежинского района составлен протокол по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

Заразила ли инфицированная женщина кого-то еще - теперь необходимо проверить новыми тестами для широкого круга лиц. Значительное количество медперсонала больницы после контакта с этой пациенткой отныне также на самоизоляции. Имея непосредственное отношение к системе здравоохранения, женщина сознательно поставила под угрозу жизни и здоровье своих же коллег, - отметили в полиции.

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За этот поступок женщине придется отвечать перед судом. Санкция ст. 44-3 КУоАП предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч - 34 тысячи грн).

Как уточнила Кошарная, сейчас инфицированная женщина находится по месту своего жительства в селе Леонидовка; режима самоизоляции не нарушает. У троих медработников, с которыми она контактировала, результаты тестов оказались отрицательными. Контактные сельские жители также сейчас находятся на самоизоляции.

Напомним, на утро 10 июня в Украине подтвержден 28 381 случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За минувшие сутки выявили 525 новых больных.

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