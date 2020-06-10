Зеленский поехал в Чернигов проверять, как строят дороги

Президент решил лично проконтролировать ход проекта "Большая стройка".

В среду, 10 июня, Президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Черниговскую область. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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“Глава государства проверит реализацию национальной программы “Большая стройка“ в регионе“, - сообщается о целях поездки.

Также, по информации Офиса президента, Владимир Зеленский намерен ознакомиться с работой врачей региона во время эпидемии коронавируса.

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Кроме того у главы государства запланирована встреча с предпринимателями, работающими в аграрном секторе края, и с коллективом одного из университетов областного центра.

Напомним, на прошлой неделе президент инспектировал строительство дорог в Хмельницкой области. Там же он пообщался с местным бизнесом.

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