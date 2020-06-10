Порошенко прибыл к Венедиктовой за подозрением

Политик заявил, что подозрение ему должна вручить сама Венедиктова.

В среду, 10 июня, пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко приехал в Офис генерального прокурора.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности

Политик заявил, что он является народным депутатом Украины. Поэтому подозрение ему может вручить только генеральный прокурор Украины.

Вы могли видеть как в ГБР абсолютно незаконно, человек который не представился, хотел вручить мне подозрение. По делу, которое экс-генеральный прокурор Рябошапка назвал юридическим трэшем. Которое связано с конституционным правами президента про назначение заместителя главы Службы внешней разведки. Есть множество экспертиз, которые подтверждают, что я действовал рамках Конституции. Мы здесь, чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали, чтобы показать им, что они нарушают закон, - сказал Порошенко.

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По его словам, он приехал к генпрокурору, чтобы получить подозрение и таким образом показать, что он ничего не боится.

Также Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Мне жаль, что вы, Владимир Александрович, даёте незаконные указания своему на 300% генеральному прокурору. Перезвоните Януковичу в Россию и спросите, как он закончил. Так будет лучше для вас и Украины, - сказал он.

После этого политик зашел в здание Офиса генерального прокурора. К месту событий прибывает поддержка политика.

Во время переговоров в кабинете генпрокурора Порошенко начал переходить на личности и перебивать Венедиктову. После этого она покинула свой кабинет.

Напомним, в среду, 10 июня, пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на очередной допрос в Государственное бюро расследований по делу о коллекции картин, которые, по версии следствия, незаконно пересекли границы Украины.

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