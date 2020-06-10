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Порошенко прибыл к Венедиктовой за подозрением

Комментариев: 2
Политик заявил, что подозрение ему должна вручить сама Венедиктова.
Фото из места событий
Фото из места событий
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В среду, 10 июня, пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко приехал в Офис генерального прокурора. 

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности

Политик заявил, что он является народным депутатом Украины. Поэтому подозрение ему может вручить только генеральный прокурор Украины.

Вы могли видеть как в ГБР абсолютно незаконно, человек который не представился, хотел вручить мне подозрение. По делу, которое экс-генеральный прокурор Рябошапка назвал юридическим трэшем. Которое связано с конституционным правами президента про назначение заместителя главы Службы внешней разведки. Есть множество экспертиз, которые подтверждают, что я действовал рамках Конституции. Мы здесь, чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали, чтобы показать им, что они нарушают закон, - сказал Порошенко.

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По его словам, он приехал к генпрокурору, чтобы получить подозрение и таким образом показать, что он ничего не боится.

Также Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Мне жаль, что вы, Владимир Александрович, даёте незаконные указания своему на 300% генеральному прокурору. Перезвоните Януковичу в Россию и спросите, как он закончил. Так будет лучше для вас и Украины, - сказал он.

После этого политик зашел в здание Офиса генерального прокурора. К месту событий прибывает поддержка политика.

Во время переговоров в кабинете генпрокурора Порошенко начал переходить на личности и перебивать Венедиктову. После этого она покинула свой кабинет.

Напомним, в среду, 10 июня, пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на очередной допрос в Государственное бюро расследований по делу о коллекции картин, которые, по версии следствия, незаконно пересекли границы Украины.

 

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Теги: Порошенко, ГБР, Венедиктова, Офис генпрокурора
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Комментариев (2)
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andy55524    10.06.2020, 14:22
Оценка:  +5
andy55524
К месту событий прибывает поддержка политика. Трёхсот гривенные патриоты подтягиваются!
Красногвардеец1    10.06.2020, 14:10
Оценка:  -17
Красногвардеец1
Почему Педя Пидоpoшенко до сих пор жив,если он должен давно кормить могильных червей!
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