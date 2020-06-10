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"Это наша большая победа", - Зеленский о транше МВФ

Комментариев: 1
Украина получила транш суммой в $2,1 млрд.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выделение транша Международного Валютного Фонда. По словам президента, эти деньги очень помогут Украине. Об этом президент рассказал журналистам во время визита в Черниговскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что это наша большая победа. ... Международный валютный фонд принял полностью нашу программу, согласовал", - сказал президент.

Зеленский уточнил, что программа рассчитана на 18 месяцев и добавил, что смог договориться о том, чтобы МВФ увеличил сумму первого транша была до $2,1 млрд.

"$2,1 млрд это будет первый транш и мне кажется, что $3,5 млрд получим в 2020 году", - сказал он.

Президент также отметил, что транш от Международного валютного фонда очень поможет Украине.

Ранее о выделении транша  сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

 “Первый транш в размере 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах“, - написал Рашохан.

Напомним, Шмыгаль рассказал, как новая программа с МВФ отразится на "коммуналке".

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Комментариев (1)
Красногвардеец1    10.06.2020, 14:16
Оценка:  -20
Красногвардеец1
Зе,ты конченый дегенерат!
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