"Это наша большая победа", - Зеленский о транше МВФ

Украина получила транш суммой в $2,1 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выделение транша Международного Валютного Фонда. По словам президента, эти деньги очень помогут Украине. Об этом президент рассказал журналистам во время визита в Черниговскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что это наша большая победа. ... Международный валютный фонд принял полностью нашу программу, согласовал", - сказал президент.



Зеленский уточнил, что программа рассчитана на 18 месяцев и добавил, что смог договориться о том, чтобы МВФ увеличил сумму первого транша была до $2,1 млрд.



"$2,1 млрд это будет первый транш и мне кажется, что $3,5 млрд получим в 2020 году", - сказал он.



Президент также отметил, что транш от Международного валютного фонда очень поможет Украине.

Ранее о выделении транша сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

“Первый транш в размере 2,1 млрд долларов уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах“, - написал Рашохан.



Напомним, Шмыгаль рассказал, как новая программа с МВФ отразится на "коммуналке".