Джапарову назначили на должность первого замглавы МИД
Правительство Украины назначило Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что команда пополнилась сильным игроком. Об этом он написал у себя в Facebook.
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Кулеба уточнил, что Джапарова будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым.
Отметим, что Джапарова окончила Институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, отделение международных отношений. Получила дипломы политолога-международника и переводчика английского языка с отличием. К 2014 работала ведущей, автором программ на крымском телеканале АТR. С февраля 2014 - журналистка “Радио Свобода“. С 18 мая 2020 года – первый заместитель главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина хочет оживить нормандский формат. Киев с партнерами стремится достичь мира на Донбассе, но не видит конструктивных шагов с российской стороны.
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