Джапарову назначили на должность первого замглавы МИД

На новой должности она займется такими направлениями, как публичная дипломатия, международные организации, а также вопросами связанными с Крымом.

Правительство Украины назначило Эмине Джапарову первым заместителем главы МИД. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что команда пополнилась сильным игроком. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Кулеба уточнил, что Джапарова будет курировать следующие направления: публичная дипломатия, международные организации, государственный протокол, Крым.

Скриншот facebook.com/Дмитрий Кулеба

Отметим, что Джапарова окончила Институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, отделение международных отношений. Получила дипломы политолога-международника и переводчика английского языка с отличием. К 2014 работала ведущей, автором программ на крымском телеканале АТR. С февраля 2014 - журналистка “Радио Свобода“. С 18 мая 2020 года – первый заместитель главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина хочет оживить нормандский формат. Киев с партнерами стремится достичь мира на Донбассе, но не видит конструктивных шагов с российской стороны.

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