Зеленского, Ермака и Ляшко оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком

Во время поездки в Хмельницкий президент нарушил правила карантина.

Полицейские составили административные протоколы на владельца и посетителей кафе в Хмельницком. Среди оштрафованных президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие чиновники. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Как отмечают в полиции, вопреки карантинным ограничениям, действовавшим в Украине на момент совершения правонарушения (кафе могли обслуживать клиентов только на летних уличных площадках) владелец полностью возобновил работу заведения и обслуживал посетителей внутри помещения.

В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина, - сообщили в полиции.

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Административные материалы, составленные по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, будут направлены на рассмотрение суда. В полиции напомнили, что нарушение правил карантина влечет наложение штрафа на граждан в размере от 17000 до 34000 гривен.

Напомним, на прошлой неделе во время поездки в Хмельницкую область Владимир Зеленский со свитой посетили кафе в областном центре. Этим руководители государства и региона нарушили карантин.

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