В Днепре умер депутат, в доме которого произошел взрыв: подозревают суицид

Полиция подозревает, что мужчина наложил на себя руки.

39-летний депутат Новомосковсковского горсовета Днепропетровской области Андрей Александрович, в квартире которого 9 июня прогремел взрыв, скончался в больнице от полученных травм.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Ситуацию прокомментировали спасатели и полицейские. При этом копы утверждают, что депутат наложил на себя руки.

Было сильное задымление. Квартира была полностью охвачена огнем. Со слов свидетелей, перед пожаром они слышали хлопок. Хлопок мог быть в результате каких-либо неправильных действий во время пользования газом и любыми другими вспыхивающими средствами, - сообщил начальник штаба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

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В полиции что сообщили, хозяин загоревшейся после взрыва квартиры накануне сообщил знакомым, что собирается покончить с собой, поэтому главная версия полиции - самоубийство.

Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания полагать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа, - отметила пресс-секретарь ГУНП Днепропетровской области Анна Старчевская.

Напомним, под Днепром произошел взрыв в многоэтажке. Появились первые детали о владельцев квартиры, где произошел взрыв.

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