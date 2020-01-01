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Кабмин назначил временного министра экологии

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Эту должность заняла Ирина Ставчук.
Ирина Ставчук
Ирина Ставчук
Facebook/Ирина Ставчук

В среду, 10 июня, на очередном заседании Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

По данным Мокана, Кабмин назначил Ирину Ивановну Ставчук первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов. В то же время на нее временно возложены обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.

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Для справки: Ирина Ставчук до этого являлась заместителем министра экологии. Кроме того, с декабря 2005 года по август 2017 года она работала координатором проекта по изменению климата, заведовала климатическим отделом Национального экологического центра Украины. С октября 2017 была исполнительным директором общественной организации "Центр экологических инициатив "Экодия". 

Напомним, Кабмин подготовил новую Программу своих действий. Программа деятельности правительства состоит из двух разделов - антикризисного и долгосрочного.

 

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Теги: Ирина Ставчук, Минэкономики
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