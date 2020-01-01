В Одессе наградили копа, спасшего женщину от изнасилования

Полицейский, находясь вне службы, предотвратил преступление и, применяя навыки рукопашного боя, задержал преступника.

В Одессе руководство областной полиции решило наградить патрульного, который во внерабочее время спас женщину от насильника. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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В начале июня сотрудник патрульной полиции города Белгород-Днестровский, находясь вне службы, проходил недалеко от места, где злоумышленник напал на местную жительницу. Услышал крики потерпевшей, коп бросился ей на помощь.

56-летнего правонарушителя задержали, за покушение на изнасилование ему грозит до десяти лет лишения свободы. Злоумышленника пришлось еще немного догонять и применить против него приемы рукопашного боя, чтобы задержать, - рассказали в полиции.

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Как отметил сам старший сержант полиции Андрей Горняк, он рад, что он оказался вовремя там, где нужна была помощь.

Руководитель полиции региона Олег Бех вручил подчиненному нагрудный “Знак почета“ и, ставя его в пример другим полицейским, поблагодарил за преданность профессии и добросовестную службу.

Напомним, под Одессой коп предотвратил изнасилование и задержал преступника. Насильнику удалось поймать жертву, но его планы сорвал находившийся вне службы полицейский, оказавшийся рядом.

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