Порошенко: Хотел получить подозрение лично от Венедиктовой, но она сбежала
Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что готов был сегодня получить подозрение лично от генпрокурора Ирины Венедиктовой, но она покинула кабинет.
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Об этом он сказал после выхода из здания Офиса генпрокурора, передает пресс-служба политсилы.
Мы приехали для того, чтобы получить подозрение (надлежащим образом, - ред.)… она (Венедиктова, - ред.) сбежала, - отметил Порошенко.
При этом Порошенко подчеркнул, что не уклоняется от получения подозрения и готов прийти за ним в любое удобное для генпрокурора время.
Мы не уклоняемся от процессуальных действий… Мы убеждены, что госпожа Венедиктова получила четкое указание от Зеленского, - добавил Порошенко.
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Также он отметил, что это можно расценивается как прямое вмешательство в деятельность генпрокурора.
Напомним, Порошенко прибыл к Венедиктовой за подозрением. Политик заявил, что подозрение ему должна вручить сама Венедиктова.
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