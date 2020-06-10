Порошенко: Хотел получить подозрение лично от Венедиктовой, но она сбежала

Порошенко прокомментировал события вокруг его подозрения в деле Семочко.

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что готов был сегодня получить подозрение лично от генпрокурора Ирины Венедиктовой, но она покинула кабинет.

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Об этом он сказал после выхода из здания Офиса генпрокурора, передает пресс-служба политсилы.

Мы приехали для того, чтобы получить подозрение (надлежащим образом, - ред.)… она (Венедиктова, - ред.) сбежала, - отметил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что не уклоняется от получения подозрения и готов прийти за ним в любое удобное для генпрокурора время.

Мы не уклоняемся от процессуальных действий… Мы убеждены, что госпожа Венедиктова получила четкое указание от Зеленского, - добавил Порошенко.

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Также он отметил, что это можно расценивается как прямое вмешательство в деятельность генпрокурора.

Напомним, Порошенко прибыл к Венедиктовой за подозрением. Политик заявил, что подозрение ему должна вручить сама Венедиктова.

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