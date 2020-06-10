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Порошенко: Хотел получить подозрение лично от Венедиктовой, но она сбежала

Комментариев: 5
Порошенко прокомментировал события вокруг его подозрения в деле Семочко.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
EPA/UPG

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что готов был сегодня получить подозрение лично от генпрокурора Ирины Венедиктовой, но она покинула кабинет.

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Об этом он сказал после выхода из здания Офиса генпрокурора, передает пресс-служба политсилы.

Мы приехали для того, чтобы получить подозрение (надлежащим образом, - ред.)… она (Венедиктова, - ред.) сбежала, - отметил Порошенко.

При этом Порошенко подчеркнул, что не уклоняется от получения подозрения и готов прийти за ним в любое удобное для генпрокурора время.

Мы не уклоняемся от процессуальных действий… Мы убеждены, что госпожа Венедиктова получила четкое указание от Зеленского, - добавил Порошенко.

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Также он отметил, что это можно расценивается как прямое вмешательство в деятельность генпрокурора.

Напомним, Порошенко прибыл к Венедиктовой за подозрением. Политик заявил, что подозрение ему должна вручить сама Венедиктова.

 

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Теги: Порошенко, допрос, генпрокурор, Венедиктова
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Комментариев (5)
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Carelessangel    10.06.2020, 16:19
Оценка:  -1
Carelessangel
п и з д аб ол еб ан ый бутылку тебе в жо пу тварь
МаксимУм    10.06.2020, 16:18
Оценка:  0
МаксимУм
Что с лицом? И кто сбежал?
dimasvetik    10.06.2020, 16:15
Оценка:  -2
dimasvetik
Порох держись! Будем голосовать за тебя!!!
alex-zol    10.06.2020, 15:43
Оценка:  -23
alex-zol
Фигурант заявил сегодня на встрече с Генеральным прокурором, что она должна было лично вручать ему подозрение. Как и присуще Порошенко, он врет. Закон предусматривает возможность поручить эту функцию другому прокурору.
alex-zol    10.06.2020, 15:43
Оценка:  -23
alex-zol
И может такого полномочия у главного прокурора и не было бы, если фракция Порошенко Европейская Солидарность сама не проголосовала за неё в УПК.
Пожинайте свои труды, главный государственный и военный преступник.
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