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В Харькове СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ

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Украинец собирал данные о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения ООС.
СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ
СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ
ssu.gov.ua

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Харькове предателя, который работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Он собирал данные о военных частях ВСУ расположенных в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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“Российские кураторы выбрали ему псевдоним “Сумрак“ и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом относительно военных частей, которые дислоцируются в Харьковской области“, - говорится в сообщении.

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа “секретно“.

В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации с секретными сведениями. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ.

Напомним, ранее СБУ раскрыла схему контрабанды танковых боеприпасов из РФ. Переселенцы из Луганской области наладили незаконный бизнес с военными заводами России. 

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Теги: СБУ, Харьков, Предатель, РФ, Задержание
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