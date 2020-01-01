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“Обратимся в суд”: Венедиктова прокомментировала подозрение Порошенко

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Генпрокурор пообещала, что в течение суток ее ведомство обратится в суд.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
скриншот из видео

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в украинском законодательстве нет нормы, который требует того, чтобы она лично вручала подозрение народному депутату, в частности Петру Порошенко.

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ОБ этом генпрокурор заявила в комментарии для прессы.

Также глава Офиса генпрокурора отметила, что это уже третий случай вручения подозрения народному депутату.

Все три подозрения вручались по одному механизму и он четко предусмотрен законом. Народным депутатам тяжело вручить подозрение особенно тем кого охраняет УГО, - сказала Венедиктова.

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Также она отметила, что подозрение Порошенко не вручили, а объявили о подозрении в присутствии свидетелей.

В присутствии прессы Венедиктова зачитала текст подозрения Порошенко.

Он подозревается в склонении военного служебного лица главы Службы внешней разведки Божка Е.В. к превышению им власти и служебных полномочий, то есть намеренное совершение действий, которые явно выходят за границы данных ему полномочий и совершенных в условиях особенного периода путем издания явно преступного приказа, то есть совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины, - сказала она.

Венедиктова пообещала, что сегодня или завтра Офис генпрокурора подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Порошенко. 

Также экс-президента еще нужно допросить, но уже в качестве подозреваемого,- сказала Ирина Венедиктова.

Всего Порошенко является фигурантом 22 уголовных дел.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что хотел получить подозрение лично от Венедиктовой, но она сбежала. Порошенко прокомментировал события вокруг его подозрения в деле Семочко.

 

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Теги: Венедиктова, Порошенко, подозрение
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