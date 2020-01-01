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Суд разрешил арест экс-нардепа Константина Жеваго

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Бывшего депутата подозревают в крупных хищениях.
Константин Жеваго
Константин Жеваго
etcetera.media

Следственный судья Печерского райсуда г. Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Украины, известного предпринимателя Константина Жеваго. Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков.

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По словам замглавы ГБР, следствие подозревает беглого олигарха в растрате имущества банка “Финансы и кредит“. Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

Отмечается, что 25 мая, по ходатайству адвокатов Жеваго, Киевский апелляционный суд отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда г. Киева решение об аресте экс-нардепа. После этого прокуратура подала новое ходатайство.

Напомним, в декабре прошлого года Константина Жеваго объявили в международный розыск.

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Теги: ГБР, Жеваго, коррупция, арест
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