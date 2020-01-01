Погода в Украине на 11 июня: По-прежнему жара

На западе страны и в Крыму ожидаются дожди с грозами.

Погода в четверг, 11 июня, не изменится. Грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины и в Крыму. На остальной территории страны будет солнечно и жарко. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +35 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов тепла, ночью от +13 до +17;

На севере Украины температура днем +30… +33, ночью +17… +21;

В центральных областях температура днем +31… +35, ночью от +15 до +20;

На востоке страны днем от +30 до +35, ночью от +17 до +21;

На юге Украины днем от +30 до +35 градусов, ночью от +18 до +21;

В Крыму днем +31… +33, ночью +18… +20;

В Киеве днем +31… +33, ночью +19… +21.

Погода в Украине 11 июня meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в четверг, 11 июня, днем +29… +35 градусов, на Западе свежее, +24… +28 градусов. В ночные часы ожидается +17… +22 градуса, в западных областях +13… +18 градусов. Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный. В Киеве в четверг +31… +33 градуса, без осадков.

В четверг синоптическая ситуация как-то особо не изменится. Жара в Украине будет доминировать, - пишет Диденко.

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