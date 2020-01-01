Слишком много больных: В Закарпатье не стали ослаблять карантин

Область продолжить жить в условиях предыдущего этапа карантинных ограничений.

Статистика заболеваемости коронавирусом не позволяет на территории Закарпатской области вводить следующий этап ослабления карантинных мер. Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

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“Мы понимаем, что вы устали от карантинных ограничений. Но! Первые ослабления показали, что как только мы перестали носить маски, начали посещать общественные заведения, места, где есть скопление людей, количество больных растет быстрыми темпами. До сих пор нет лекарств и вакцины от COVID-19. И только наша сознательная позиция может сдержать массовое и быстрое распространение болезни“, - подчеркнул глава ОГА.

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение не вводить на территории области следующий этап ослабления противоэпидемических мер.

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Однако комиссия разрешила проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 10 человек. Также разрешается проведение религиозных мероприятий при условии осуществления контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и пребывания не более чем одного человека на 5 кв. метрах площади здания.

Также продлен запрет на функционирование бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений, ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях (террасы, рестораны, где пища на вынос - работают).

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Также комиссия запретила осуществление регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом в населенные пункты, в которых обнаружены локальные очаги инфицирования COVID-19. Решения об открытии детсадов принимают на местах с учетом эпидемиологической обстановки.

Было принято решение разрешить работу пунктов проведения внешнего независимого оценивания.

Напомним, столичный мэр призвал соблюдать меры предосторожности в общественном транспорте. По словам Кличко, большинство киевлян заражаются коронавирусом в транспорте.

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