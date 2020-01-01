ГБР показало видео, как Порошенко убегает от следователей

Политик вышел через черный ход.

Государственное бюро расследований показало видео попытки вручения подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Между тем, политик отказался получить письменное уведомления о подозрении и ходатайство об избрании ему меры пресечения и скоропостижно покинул здание ГБР через черный ход.

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Об этом сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок, видео обнародовано в YouTube.

От получения письменного уведомления о подозрении Порошенко Петр Алексеевич отказался, также отказался от получения ходатайства о применении к нему меры пресечения, поспешно покинув помещение Государственного бюро расследований, - сказал Приймачок.

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На ролике видно, как пятый президент покидает здание ГБР, при этом он воспользовался черным ходом. Его догоняют следователи ГБР, но на их слова политик совершенно не реагирует.

Напомним, в Государственное бюро расследований опубликовало видеоролик с напоминанием, что экс-президент и нардеп Украины Петр Порошенко проигнорировал уже 25 допросов в бюро и систематически уклоняется от получения повесток даже по месту работы, то есть, в Верховной Раде Украины.

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