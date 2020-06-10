Нестор задает высокую планку на киевских выборах - эксперт

“Батькивщина“ Юлии Тимошенко определилась со своим кандидатом. Им будет Виталий Нестор. Стоит отметить, что как и Тимошенко во время президентской кампании, так и Нестор на мэрской в ​​столице задают высокую планку для конкурентов, ведь они не просто говорят о решении точечных проблем на уровне отдельного подъезда или детской площадки, а переосмысливают роль и функции города. Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк на своей странице Facebook.

Он убежден, что для нового мэра Киева должны быть ключевыми задачи: “Войти в ТОП-3 авиационных центров мира благодаря использованию потенциала завода “Антонов“, “Стать одним из ТОП-10 туристических направлений Европы на выходные“, “Стать одним из европейских лидеров в деловом туризме“. Все это заложено в объемном документе “Новая стратегия Киева“.

Эксперт также описал потенциальных кандидатов на городского голову от других политических сил.

“Наиболее колоритным в партии президента является Николай Тищенко. Похоже на то, что эпатаж, конфликтность и непредсказуемость - главные инструменты Тищенко в этой кампании, но последнее слово за Зеленским. Говорят, что именно Виктор Ляшко может пойти в мэры, поскольку у него самый низкий антирейтинг , что не скажешь о Тищенко. В “Европейской солидарности“ пытались “сыграть конем“ и предложили действующему мэру Виталию Кличко идти от них. Однако “боксер“ одним ударом разбил надежды ЕС и будет идти сам, оно и логично “, - отметил Семенюк.

Напомним, что власти озвучили решение не отменять и не переносить местные выборы из-за пандемии. Выборы мэра столицы должны состояться 25 октября. Параллельно будет избрана местная власть в регионах. Результаты выборов официально объявят до 9 ноября 2020 года.