Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Шеремета: Кузьменко останется под стражей

Комментариев: 0
Апелляционный суд согласился с аргументами следствия и решением следственного судьи.
Жалоба адвокатов Кузьменко осталась без удовлетворения
Жалоба адвокатов Кузьменко осталась без удовлетворения
скриншот

Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба суда.

Читай также: “Доказательств нет“: Сенцов обратился к Зеленскому по делу Шеремета

Таким образом КАС подтвердил решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 26 мая.

Напомним, 28 апреля Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Кузьменко.

Защита Кузьменко просила о ее переводе в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее, 1 июня, следствие открыло материалы уголовного производства по делу об убийстве Шеремета для ознакомления подозреваемых и их защиты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, апелляция, дело Шеремета, Кузьменко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь