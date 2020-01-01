Дело Шеремета: Кузьменко останется под стражей

Апелляционный суд согласился с аргументами следствия и решением следственного судьи.

Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба суда.

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Таким образом КАС подтвердил решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 26 мая.

Напомним, 28 апреля Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Кузьменко.

Защита Кузьменко просила о ее переводе в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее, 1 июня, следствие открыло материалы уголовного производства по делу об убийстве Шеремета для ознакомления подозреваемых и их защиты.

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