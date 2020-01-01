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В Киеве дерево упало на автомобили

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В столице большая часть старого дерева отломалась и упала на припаркованные возле здания автомобили.
В Киеве упало дерево на автомобили
В Киеве упало дерево на автомобили
Корреспондент.net

В Киеве на перекрестке улиц Рейтарской и Гончара упало дерево. Фото предоставил для Корреспондент.net очевидец инцидента.

На фотографиях видно, что большая часть отломавшегося дерева упала на припаркованные автомобили.

На месте инцидента присутствует полиция.

 
 
Также Корреспондент писал, что 18 мая в Киеве ветер свалил около 40 деревьев.
 

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Теги: автомобили, Киев, дерево, фоторепортаж
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Источник: korrespondent.net

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