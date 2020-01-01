В Киеве дерево упало на автомобили
В столице большая часть старого дерева отломалась и упала на припаркованные возле здания автомобили.
В Киеве на перекрестке улиц Рейтарской и Гончара упало дерево. Фото предоставил для Корреспондент.net очевидец инцидента.
На фотографиях видно, что большая часть отломавшегося дерева упала на припаркованные автомобили.
На месте инцидента присутствует полиция.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве дерево упало на автомобили
Ранее сообщалось, что в Харькове часть дерева упала на ребенка.
Также Корреспондент писал, что 18 мая в Киеве ветер свалил около 40 деревьев.
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