В столице большая часть старого дерева отломалась и упала на припаркованные возле здания автомобили.

В Киеве упало дерево на автомобили Корреспондент.net

В Киеве на перекрестке улиц Рейтарской и Гончара упало дерево. Фото предоставил для Корреспондент.net очевидец инцидента.

На фотографиях видно, что большая часть отломавшегося дерева упала на припаркованные автомобили.

На месте инцидента присутствует полиция.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве дерево упало на автомобили

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