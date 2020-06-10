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В Крыму задержали украинца за "разжигание ненависти и вражды"

Комментариев: 1
У жителя Севастополя провели обыски, в ходе которых забрали телефон и электронные носители.
ФСБ задержала 20-летнего украинца
ФСБ задержала 20-летнего украинца
golos-kubani.ru

В Севастополе сотрудники российского ФСБ задержали местного жителя Андрея Кулиєвича по подозрению в экстремизме. Об этом в среду, 10 июня, сообщает издание Ґрати со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

Предварительно известно, что украинца обвиняют в разжигании ненависти или вражды.

Сообщается, что задержанному 20 лет. Его обвиняют по статье 282 Уголовного кодекса РФ.

Дома у Кулиевича провели обыск, забрали телефон и электронные носители. После этого его доставили в управление ФСБ в Симферополе.

Сегодня в ФСБ заявили о задержании пяти человек "за подготовку теракта в Севастополе".

А накануне сообщалось, что в Крыму так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил уроженца города к 10 годам строгого режима по обвинению в шпионаже. Он якобы раскрыл штатную численность воинских частей и наличие вооружений в Крыму.

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Теги: Крым, Севастополь, ФСБ, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    10.06.2020, 19:01
Оценка:  0
Жеральд
Интересно,а рассия не разжигает ненависть и вражду,обзывая на протяжении 6 лет украинцев бандеровцами-фашистами,карателями ?не,не разжигает?А гуманитарные конвои с оружием и боеприпасами снабжает ОРДЛО,чтобы те стреляли по украинцам,это как,не разжигает вражду и ненависть???
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