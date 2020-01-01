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Зеленский посетил вуз кандидата на пост министра образования

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Президенту показали научные достижения студентов черниговского Национального технологического университета.
Зеленский в черниговском вузе
Зеленский в черниговском вузе
Офис президента
Президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Черниговскую область в среду, 10 июня, посетил Национальный технологический университет, ректором которого является кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет.
 
 
В университете президенту продемонстрировали изготовленный коллективом и студентами вуза карт для юниоров. Студенты рассказали, что сейчас в разработке - карт для взрослых.
 
Зеленский предложил студентам поработать и над проектом электрокара.
 
Также президенту продемонстрировали станки для резьбы по дереву, созданный в университете 3D-принтер, портативный фотоэлектрический источник питания для военного применения и тому подобное.
 
Среди интересных разработок глава заведения выделил очки виртуальной реальности, которые используются в обучении. С помощью специальной программы в виртуальной реальности можно увидеть, что произойдет при тех или иных действиях при ремонте оборудования.
 
Кроме того,Зеленский пообщался с членами студенческого совета, осмотрел несколько помещений учебного заведения, в частности пресс-центр и актовый зал, и ознакомился с условиями, в которых студенты получают знания. В одной из аудиторий Зеленский увидел, как проходит онлайн-экзамен.
 
Напомним, кроме Шкарлета Зеленский называл еще троих кандидатов на пост главы Минобразования.
 
На прошлой неделе стало известно, что в монографии Шкарлета нашли плагиат.
 

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Теги: Чернигов, ВУЗ, минобразования, ректор, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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