Зеленский посетил вуз кандидата на пост министра образования

Президенту показали научные достижения студентов черниговского Национального технологического университета.

Президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Черниговскую область в среду, 10 июня, посетил Национальный технологический университет, ректором которого является кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет.

В университете президенту продемонстрировали изготовленный коллективом и студентами вуза карт для юниоров. Студенты рассказали, что сейчас в разработке - карт для взрослых.

Зеленский предложил студентам поработать и над проектом электрокара.

Также президенту продемонстрировали станки для резьбы по дереву, созданный в университете 3D-принтер, портативный фотоэлектрический источник питания для военного применения и тому подобное.

Среди интересных разработок глава заведения выделил очки виртуальной реальности, которые используются в обучении. С помощью специальной программы в виртуальной реальности можно увидеть, что произойдет при тех или иных действиях при ремонте оборудования.

Кроме того,Зеленский пообщался с членами студенческого совета, осмотрел несколько помещений учебного заведения, в частности пресс-центр и актовый зал, и ознакомился с условиями, в которых студенты получают знания. В одной из аудиторий Зеленский увидел, как проходит онлайн-экзамен.

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