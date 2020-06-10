"Доказательств нет": Сенцов обратился к Зеленскому по делу Шеремета

Экс-пленник Кремля призвал президента обеспечить законность и защитить права подозреваемых в скандальном деле.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Украину из российской тюрьмы в сентябре прошлого года, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому в связи с так называемым “делом Шеремета“. Открытое письмо бывший узник Кремля опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

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Сенцов напомнил, что прошло полгода после того, как на брифинге, проведенном МВД, детского хирурга Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, а также медсестру Яну Дугарь назвали главными подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета, а следствие озвучило свою версию событий.

Общество наблюдает следующее: адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, опровергающие обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей, нет никаких оснований считать, что именно эти люди причастны к убийству Павла Шеремета. Несмотря на это, суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении действия мер Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь, — пишет Сенцов.

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Он отмечает, что после того, как публично назвали Кузьменко, Антоненко и Дугар “убийцами“, суды не могут быть объективными и независимыми.

Общество понимает, что доказательств причастности этих лиц к преступлению нет. То, что подается следствием в качестве доказательств крайне неубедительно, иногда противоречит само себе и не соответствует элементарным правилам логики, — указывает режиссер.

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Обращаясь к Зеленскому, Сенцов от имени общественности требует от президента “гарантировать выполнение норм Конституции Украины, соблюдения конституционных прав и свобод Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом“.

Напомним, в конце мая правоохранители объявили о завершении следствия по делу об убийстве Павла Шеремета. Все трое подозреваемых теперь пойдут под суд.

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