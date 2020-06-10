Грязная Йовович, комбайн в воде и дракон: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 10 июня 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 10 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как Plus-size модель Мишель Джульет Найла раскритиковали в сети из-за фото в бикини, а грязную Йовович в доспехах показали в сети.
Впервые за сто лет найден носорогий дракон, а на пляжах Киева видели необычный плавающий комбайн.
Сторонники Порошенко принесли под ГБР картины, а Джорджа Флойда похоронили в Техасе.
В Одессе произошел обвал дома, а в Эквадоре города засыпало вулканическим пеплом.
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