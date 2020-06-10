Грязная Йовович, комбайн в воде и дракон: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 10 июня 2020 года.

Plus-size модель Мишель Джульет Найла раскритиковали в сети из-за фото в бикини instagram.com/michellejulietnaylaa

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 10 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как Plus-size модель Мишель Джульет Найла раскритиковали в сети из-за фото в бикини, а грязную Йовович в доспехах показали в сети.

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