Праздник транша. Что получит Украина от МВФ

Первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов уже направили в Украину - он будет на счетах Кабмина с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах.

Украина получила такой долгожданный транш от МВФ. Фонд утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев. Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование и от других партнеров.

Корреспондент.net разбирался, что означает получение транша для Украины.

Деньги в бюджет

"В МВФ с пониманием отнеслись к кризисной ситуации и к предложению Украины увеличить размер первого транша", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что средства МВФ пойдут напрямую в государственный бюджет Украины.

По его словам, меморандум с МВФ не содержит новых требований для Украины по внедрению структурных реформ, зато в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине.

"Они довольно простые, но важные для Украины. Это борьба с коррупцией, это сбалансированная политика в бюджетной сфере. Украина, как государство, заинтересованно во внедрении этих изменений", - пояснил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что в соглашении с МВФ нет "никаких требований к изменению пенсионного возраста".

Дополнительные средства

"Наличие программы с МВФ открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, от Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро”, - подсчитал поступления министр финансов Сергей Марченко.

Еврокомиссия уже выделила Украине транш помощи объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Дефолт отменяется

сего ожидается, что в этом году Украина получит порядка 6-7 миллиардов долларов, что позволит стране продолжить обслуживание государственного долга. Именно на 2020-2021 года в Украине приходятся пики по долговой нагрузке. Только в этом году еще необходимо привлечь порядка 15 млрд долларов для погашения и рефинансирования долгов.

Что будет дальше

МВФ — кредитор, который предоставляет хоть и дешевые деньги, но заинтересован в том, чтобы заемщик был в состоянии обслуживать свои долги. Поэтому прежде чем начать сотрудничество, МВФ требует выполнить предварительные условия. К примеру, Украина приняла закон о рынке земли, всем известный антиколомойский закон про банки, а также ряд других требований.

Согласно программе Stand-by для того, чтобы получить очередной транш от МВФ Украине необходимо выполнить еще одну порцию требований, которые содержатся в меморандуме, подписанном с обеих сторон. Предполагается проведение бюджетной, налоговой, пенсионной, корпоративной, социальной, медицинской, судебной и антикоррупционной реформы. Также будет проведена либерализация рынка газа и приняты законы, улучшающие инвестиционный климат в стране. Украинские власти обязались сохранить независимость Национального банка Украины (НБУ), Национального антикоррупционного агентства Украины и Антимонопольного комитета Украины.

Но, по мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, сейчас наоборот независимость национального банка и НАБУ под угрозой.

“Атака на все эти ключевые реформы сдерживалась необходимостью договориться с МВФ. И сейчас мы договорились. А что будет через 3-6 месяцев — так долго в Украине загадывать не принято. Равно как в Украине не принято выполнять взятые на себя обязательства. А значит, есть риск, что атака возобновится. Тем более, если президент считает, что структурные изменения — это не построение работающих независимых институтов, а строительство дорог. Что тоже, конечно, хорошо. Но вообще ни капли не структурное изменение. А просто расходование денег, которые пока есть благодаря тому, что за последние 4-5 лет были проведены ряд настоящих структурных изменений. Их было очень мало, но уже достаточно, чтобы появилась возможность закатывать миллиарды долларов в асфальт”, - отмечает Фурса.