Укроборонпром меняет модель управления подчиненными компаниями

Предложенная модель призвана повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников.

Госконцерн Укробронпром презентовал проект целевой модели коропоративного управления компанией во время и после трансформации, который был разработан при помощи иностранных экспертов. Об этом говорится на сайте ГП.

"Целевую модель корпоративного управления Концерном разработал офис трансформации Укроборонпрома в сотрудничестве с экспертами международной компании EY при поддержке правительства Франции.

Предложенная модель предусматривает введение универсальных внутренних политик и кодексов, необходимых для построения новой архитектуры операционного управления и контроля, а также бизнес-процессов первого уровня, призванных повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанная модель имеет универсальный характер.

"Это позволит нам адаптировать ее под все организационные и производственные особенности предприятий при создании отраслевых бизнес-единиц", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе указывают, что ключевым для реформы Укроборонпрома является принятие закона о корпоратизации государственных предприятий ОПК. Сейчас этот законопроект проходит последние стадии согласования в Кабмине.

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