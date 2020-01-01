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Укроборонпром меняет модель управления подчиненными компаниями

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Предложенная модель призвана повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников.
ГП изменит модель управления своими компаниями
ГП изменит модель управления своими компаниями
ТСН
 
Госконцерн Укробронпром презентовал проект целевой модели коропоративного управления компанией во время и после трансформации, который был разработан при помощи иностранных экспертов. Об этом говорится на сайте ГП.
 
 
"Целевую модель корпоративного управления Концерном разработал офис трансформации Укроборонпрома в сотрудничестве с экспертами международной компании EY при поддержке правительства Франции.
 
Предложенная модель предусматривает введение универсальных внутренних политик и кодексов, необходимых для построения новой архитектуры операционного управления и контроля, а также бизнес-процессов первого уровня, призванных повысить эффективность деятельности Концерна и предприятий-участников", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что разработанная модель имеет универсальный характер.
 
"Это позволит нам адаптировать ее под все организационные и производственные особенности предприятий при создании отраслевых бизнес-единиц", - говорится в сообщении.
 
Также в пресс-службе указывают, что ключевым для реформы Укроборонпрома является принятие закона о корпоратизации государственных предприятий ОПК. Сейчас этот законопроект проходит последние стадии согласования в Кабмине.
 
Напомним, ранее Укроборонпром опубликовал инфографику о реорганизации предприятий.

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Теги: реформы, Укроборонпром, госпредприятие
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Источник: korrespondent.net

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