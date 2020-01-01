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4G покрыты более половины населенных пунктов

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Связь 4G в мае уже была в 16 205 населенных пунктах Украины. Это 57% от их общего количества.
Связь 4G имеется в 16 205 населенных пунктах
Связь 4G имеется в 16 205 населенных пунктах
Getty Images

Украинские операторы мобильной связи активно подключают украинские населенные пункты к 4G. В мае к сетям 4G было подключено 1 188 населенных пунктов. Из них 723 получили 4G впервые, а в других появилась альтернатива в выборе услуг 4G от разных операторов. Об этом в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Всего по состоянию на май 2020 года связь 4G имеется в 16 205 населенных пунктах. Это 57% от их общего количества.

"Сейчас базовые станции операторов работают в основном в диапазоне 1800 МГц. Но уже в июле они начнут развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц. Это позволит покрывать одной базовой станцией большую территорию", – заявиил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отметив, что это означает ускорения темпов развития сетей 4G.

В Кабмине рассказли о перспективах 5G в Украине

Напомним, lifecell и Vodafone запустили 4G 30 марта 2018 года, а Киевстар запустил услугу 10 апреля того же года.

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Теги: Мобильная связь, 4G, мобильный оператор, Диджитализация
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Источник: korrespondent.net

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