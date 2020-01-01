В Запорожье главу отдела полиции уволили из-за драки

Главу территориального отделения полиции уволили с руководящего поста и перевели на рядовую должность.

В Запорожской области уволили главу территориального отделения полиции за устроенную драку на базе отдыха. Об этом сообщили в пресс служба Нацполиции региона.

"6 июня был установлен факт конфликта на одной из баз отдыха в городе Запорожье. Став его участником, начальник Запорожского отделения полиции ГУНП в Запорожской области подполковник полиции Дмитрий Попов нарушил нормы этического поведения сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

В настоящее время чиновника уволили с руководящего поста и перевели на рядовую должность.

По данному факту руководством ГУНП назначено проведение служебного расследования с участием сотрудников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.

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