В Запорожье главу отдела полиции уволили из-за драки
Главу территориального отделения полиции уволили с руководящего поста и перевели на рядовую должность.
В Запорожской области уволили главу территориального отделения полиции за устроенную драку на базе отдыха. Об этом сообщили в пресс служба Нацполиции региона.
"6 июня был установлен факт конфликта на одной из баз отдыха в городе Запорожье. Став его участником, начальник Запорожского отделения полиции ГУНП в Запорожской области подполковник полиции Дмитрий Попов нарушил нормы этического поведения сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении.
В настоящее время чиновника уволили с руководящего поста и перевели на рядовую должность.
По данному факту руководством ГУНП назначено проведение служебного расследования с участием сотрудников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.
Напомним, в Кировоградской области открыли дело относительно сотрудника полиции, подозреваемого в избиении мужчины и повреждении его автомобиля.
Еще сообщалось, что в Полтаве два пьяных мужчины, один из которых был работником полиции, напали на женщину и двух других человек.
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