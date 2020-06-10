Назван самый распространенный путь передачи COVID

Чиновница КГГА утверждает, что кроме усилий медицинской отрасли, "что-то должны сделать и сами граждане".

Чаще всего передача вируса COVID-19 происходит через руки, поэтому украинцам необходимо придерживаться элементарных правил гигиены. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, пишет Укринформ.

По ее словам, всплески коронавируса в Украине в целом и в столице в частности происходят, среди прочего, из-за несоблюдения правил карантина.

"Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. С другой стороны, люди должны придерживаться всех карантинных требований... Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", - отметила Гинзбург.

Чиновница утверждает, что медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых больных уменьшалось. Однако "что-то должны сделать и сами граждане".

"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом - вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, потому что в каждом потенциально есть COVID-19", - добавила директор департамента.

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