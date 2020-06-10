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Назван самый распространенный путь передачи COVID

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Чиновница КГГА утверждает, что кроме усилий медицинской отрасли, "что-то должны сделать и сами граждане".
Подхватить инфекцию проще всего через руки
Подхватить инфекцию проще всего через руки
 
Чаще всего передача вируса COVID-19 происходит через руки, поэтому украинцам необходимо придерживаться элементарных правил гигиены. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, пишет Укринформ.
 
По ее словам, всплески коронавируса в Украине в целом и в столице в частности происходят, среди прочего, из-за несоблюдения правил карантина.
 
"Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. С другой стороны, люди должны придерживаться всех карантинных требований... Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", - отметила Гинзбург.
 
Чиновница утверждает, что медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых больных уменьшалось. Однако "что-то должны сделать и сами граждане".
 
"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом - вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, потому что в каждом потенциально есть COVID-19", - добавила директор департамента.
 
 
Ранее ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна назвали самый вероятный способ заражения коронавирусом.

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Теги: КГГА, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tamarakoren    10.06.2020, 21:44
Оценка:  +1
tamarakoren
Потенциально мы все носители палочки Коха,но не все болеем. Второе - маски по 25 гривен зачем народ покупал,к кому "пришла эпоха богатства"? Зачем дома сидели,бизнес теряли,если надо просто мыть руки?! После улицы,после туалета - в детсад ходили? Грязнули,Вы почему руки не моете?)) Имеем вирус....
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