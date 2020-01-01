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В Кривом Роге сгорел почтовый фургон с посылками

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Водитель увидел в зеркало заднего вида дым и сразу остановился. Он отцепил горящий прицеп и отъехал на безопасное расстояние.
Прицеп с посылками Новой почты
Прицеп с посылками Новой почты
dp.dsns.gov.ua

В Кривом Роге утром в среду, 10 июня на ходу загорелся полный прицеп с посылками Новой почты. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз Новой Почты.

Со слов водителя грузовика, он двигался в Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился. Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

В результате огнем поврежден прицеп Schmitz и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

 

Напомним, вчера в Кривом Роге на ходу загорелся трамвай. Пожар вспыхнул в трамвае прямо во время движения, пассажиры успели покинуть трамвай до приезда спасателей.

А минувшей ночью в Киеве ночью загорелось здание полиции. Возгорание произошло в комнате с вещественными доказательствами.

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Теги: фото, пожар, грузовик, Новая почта, посылка, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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