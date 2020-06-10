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Против Порошенко готовят два дела за хулиганство - адвокат

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Пятого президента Украины в Офисе генпрокурора, по данным адвоката, планируют обвинить в хулиганстве, совершенном с особым цинизмом и пренебрежением к обществу.
Против Петра Порошенко готовят дела за хулиганство
Против Петра Порошенко готовят дела за хулиганство
president.gov.ua

В Офисе генерального прокурора готовят два уголовных дела против пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко за хулиганство. Об этом в среду, 10 июня, заявил его адвокат Илья Новиков в эфире телеканала Прямой.

Адвокат отметил, что об этом ему стало известно из неофициальных источников в Офисе генпрокурора.

"Сюжет такой – "хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал Новиков.

Адвокат также заявил о политическом преследовании Порошенко, в ходе которого Офис генпрокурора и ГБР, по его словам, пересекли красные линии, за которыми заканчивается здравый смысл и адекватность.

Ралли с подозрением. Уголовные проблемы Порошенко

Напомним, сегодня Порошенко покинул Офис генпрокурора "без подозрения". Экс-президент требовал от генпрокурора лично вручить ему подозрение. Поскольку Венедиктова этого не сделала, то он считает, что подозрение так и не получал, хотя в ГБР утверждают обратное. В свою очередь генпрокурор рассказал о незванном визите группы нардепов к ней в кабинет и объяснила, почему лично не вручила Порошенко подозрение.
 

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Теги: хулиганство, адвокат, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
foster12    10.06.2020, 22:32
Оценка:  0
foster12
Зелёные идиоты....
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