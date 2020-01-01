Суд вновь разрешил арестовать экс-нардепа Жеваго

Такое решение является необходимым для его задержания и экстрадиции после установлении места нахождения.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепа Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка Финансы и Кредит. Об этом в среду, 10 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ГБР.

"Сегодня Печерский суд рассмотрел ходатайство и принял решение избрать меру пресечения содержание под стражей, что является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", - говорится в сообщении.

В мае пресс-служба бизнесмена со ссылкой на его адвоката, имя которого не называлось, сообщила, что Киевский апелляционный суд отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года. По мнению апелляционной инстанции, отмененное постановление судьи Печерского райсуда было принято с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса (КПК) Украины.

Напомним, Госбюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго. Он проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Также экс-нардепа подозревают в декларировании недостоверной информации.

В свою очередь СМИ сообщали, что Жеваго покинул Украину. В пресс-службе бизнесмена заявили, что он находится за рубежом на лечении, что является уважительной причиной неявки в ГБР.

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