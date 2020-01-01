На границе с Польшей очереди до 400 человек

В пункте пропуска Шегини застряли сотни человек. Украинцев призывают выбирать другие пункты пропуска.

На границе с Польшей застряли толпы людей скриншот

На единственном работающем пешем переходе через украинско-польскую границу Шегини в среду, 10 июня, в очереди стояли 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничники подчеркнули, что задержки в оформлении возникают на польской стороне из-за карантинных мероприятий.

"Как результат, гражданам после прохождения всех видов контроля на выход из Украины приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Ситуационно перед польским пунктом пропуска возникает значительное накопление лиц, иногда в очереди одновременно может находиться около 400 человек", - говорится в сообщении.

Из-за огромных очередей в ведомстве призвали украинцев при планировании путешествия в Республику Польша и по возможности выбирать для пересечения границы автомобильные пункты пропуска.

Отмечается, что ежедневно через пункт пропуска Шегини следует от 2,5 до 3 тысяч человек. В последние дни наблюдается увеличение количества граждан, следующих за границу.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в пунктах пропуска появились очереди желающих пересечь линию разграничения.

Также стало известно, что Словакия на границе будет требовать негативный тест на коронавирус.

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