Украина назвала условия для выборов на Донбассе

Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

Украина в ТКГ озвучила условия для проведения выборов на Донбассе

Украинская делегация на переговорах в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) заявила, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса возможно только в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации. Об этом, в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Украинская сторона в рамках рабочей группы по политическим вопросам настаивает на выводе иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

Также, в рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

Кроме того, украинская стороны подтвердила готовность открыть два новых КПВВ для гуманитарной миссии.

Отмечается, что впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Их позвали для консультаций, предусмотренных минскими договоренностями.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросах Донбасса и Крыма только при условии восстановления суверенитета и контроля над границей.

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