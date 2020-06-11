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Украина назвала условия для выборов на Донбассе

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Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.
Украина в ТКГ озвучила условия для проведения выборов на Донбассе
Украина в ТКГ озвучила условия для проведения выборов на Донбассе

Украинская делегация на переговорах в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) заявила, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса возможно только в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации. Об этом, в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Украинская сторона в рамках рабочей группы по политическим вопросам настаивает на выводе иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта", - говорится в сообщении. 

Также, в рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

Кроме того, украинская стороны подтвердила готовность открыть два новых КПВВ для гуманитарной миссии. 

Отмечается, что впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Их позвали для консультаций, предусмотренных минскими договоренностями.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова "к широким компромиссам" в вопросах Донбасса и Крыма только при условии восстановления суверенитета и контроля над границей.

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Теги: переговоры, донбасс, ДНР, ЛНР, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
В0ЛАНД    11.06.2020, 03:48
Оценка:  0
В0ЛАНД
Все условия для выборов прописаны в Минских соглашениях.И за эти соглашения необходимо поблагодарить алкоголика Педю Пидоpoшенко и его подельников.Эти мразиши отлично поработали на Путина!Хехехе!
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