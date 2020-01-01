На Харьковщине самоубийца подорвал себя гранатой

Инцидент произошел в районе лесополосы. Свидетели утверждают, что 45-летний мужчина был пьян.

В Харьковской области мужчина подорвал себя гранатой pikabu

Житель Краснопавловки Харьковской области подорвал себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 11 июня.

Инцидент произошел накануне вечером. В полиции 102 позвонили около 22:30. Тогда на место происшествия выехали оперативники и взрывотехники.

Как предварительно установили полицейские, 45-летний местный житель подорвал себя гранатой в районе лесополосы. Мужчина от полученных травм погиб.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского ОП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что ранее в Краматорске женщина зарезала себя после приезда копов. Когда полицейские приехали на вызов, дверь в квартире была закрыта и с женщиной пришлось общаться через окно.

Также сообщалось, что в Днепре мужчина пытался спрыгнуть с моста. Перед этим парень бросался под машины и садился на дороге. Его заметила полиция через камеры наблюдения и на место подъехали спасатели.

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