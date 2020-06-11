Россия открывает новые ж/д маршруты в Крым

Поезда будут ездить по Керченскому мосту. Решение связано с открытием туристического сезона.

В России заявили о запуске дополнительных поездов в аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта РФ в четверг, 11 июня.

Решение принято в связи с "открытием туристического сезона" с 1 июня. В частности, принято решение начать движение поездов по новым направлениям, которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом.

Также поезда пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Продажи билетов на эти маршруты откроются до конца дня 11 июня.

Отмечается, что поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы РФ.

Напомним, что в Крыму отменят карантин для россиян, но оставят для украинцев. Желающим отдохнуть в Крыму украинским туристам в этом году придется две недели проводить в изоляции.

Также сообщалось, что всех прибывающих в Крым будут помещать в обсерваторы за их счет. Полуостров с нетерпением ждет туристов с началом курортного сезона, заявляют так называемые "власти" аннексированного Крыма.

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