Суд отказался избирать меру пресечения экс-главе Львовской ОГА

Маркияна Мальского подозревают в служебной халатности.

10 июня Галицкий райсуд Львова отказал в ходатайстве прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему главе Львовской ОГА Маркияну Мальскому. Об этом информирует "Радио Свобода".

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Прокуратура просила взять с Мальского подписку о личном обязательстве. Полный текст судебного решения будет опубликован 15 июня.



Чиновника подозревают в незаконной передачи земельного участка компании, принадлежащей одному из лидеров партии "Свобода" Игорю Кривецкому.



Согласно данным следствия, 7 августа 2019 года Мальский подписал распоряжение о продаже земельного участка с озером и прибрежной полосой, что нанесло значительный ущерб государству.



9 июня бывшему главе ОГА объявили по части 2 статьи 367 (служебная халатность) УКУ.



По версии правоохранителей, Мальский подписал распоряжение о передачи земельного участка площадью более 15 га в Перемышлянском районе в собственность ООО "Узлисся", владельцем которого является львовский бизнесмен и один из лидеров партии "Свобода" Игорь Кривецкий.

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Речь идет об участке за селом Стрелки для строительства и обслуживания рекреационных объектов по цене 7 231 071 гривен. На участке находится гостинично-оздоровительный центр "Эдем резорт", там же расположено проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса.



Своим распоряжением Мальский обязал продать участок компании Кривецкого, а не передать в собственность. В свою очередь Перемишлянская ОГА была обязана заключить сделку купли-продажи.



Сам бывший глава ОГА считает подозрение безосновательным так как, процедура оформления собственности данного участка арендатором началась еще в 2018 году.



Напомним, Венедиктова прокомментировала подозрение Порошенко.

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