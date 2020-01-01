Новости Донбасса 11 июня: Ранены трое украинских военных

Бойцы Объединенных сил уничтожили двух оккупантов.

За минувшие сутки, 10 июня, боевики 14 раз нарушили режим “тишины“. Ранение получили трое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ по нашим защитникам неподалеку от Павлополя враг дважды вел огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 27 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров. Кроме этого противник использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Тарамчук агрессор применял БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17, а защитников Авдеевки два раза обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ возле Луганского зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм и 82 мм минометы, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Рядом с Хутором Свободным сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого и Попасной - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток сепаратисты в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ обстреляли из снайперского оружия наши опорные пункты неподалеку Чармалика. Минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем противник дважды применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие - вблизи Новотроицкого. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

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