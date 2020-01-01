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Офис президента рассказал результаты переговоров ТКГ

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Появились детали договоренностей сторон.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей будут принимать участие в работе Трехсторонней контактной группы на постоянной основе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что представители ОРДЛО впервые приняли участие в работе политической группы и непосредственно ТКГ. Отдельные районы Донецкой области представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш. Кроме того, Луганскую область представляли глава Международной общественной организации “Луганское землячество”, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

В начале переговорного процесса украинская сторона настояла на полном прекращении огня по всей линии разграничение.

Украинская делегация вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей неподконтрольной Украины территории.

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Кроме того, Украина заявила о готовности открыть два новых контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе по гуманитарным соображениям.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Напомним, переселенец озвучил реакцию представителей ОРДЛО на его появление в ТКГ. Новый участник переговоров политической подгруппы по Донбассу заявил, что представители ОРДЛО пытались провоцировать украинскую сторону.

 

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Теги: ТКГ, переговоры, война на Донбассе
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