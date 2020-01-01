Зеленский посетил фабрику, где шьют защитные комбинезоны для медиков

Президент побывал на фабрике ТК-Стиль в ходе рабочей поездки в Черниговскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с образцами защитной формы для медиков, которую изготавливают на швейной фабрике "ТК-Стиль" в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Президент ознакомился с работой экспериментального цеха. Основатель предприятия Александр Соколовский рассказал, что на базе фабрики будет создано предприятие, которое будет изготавливать защитную одежду только для медиков.



Предприятие уже закупило в Германии специализированное современное оборудование, а в каждую смену на базе будет работать 16 сотрудников. Для изготовления защитных костюмов будут использовать ультразвуковую сварку, что гарантировать самое высокое качество.



Президенту показали работу раскройного и швейного производства. По словам основателя фабрики, изготовляемую здесь одежду экспортируют в страны Евросоюза и США.



"Мы постоянно обновляем наше оборудование", - отметил Соколовский.

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Зеленский также посетил учебный центр фабрики. Александр Соколовский рассказал президенту о проблеме подготовки кадров. В Чернигове функционирует только одно профтехучилище, однако там набирается недостаточное количество студентов.



"ТК-Стиль" вместе с торгово-промышленной палатой Чернигова разработали проект школы швейного мастерства на базе фабрики. Обучение займет всего два месяца, после чего студенты сразу же смогут трудоустроиться на предприятие. В учебном центре уже получили квалификацию 32 человека.



Глава государства положительно оценил идею создания учебного центра.



"Мне кажется, что это неплохая идея. Надо поговорить с МОН. Потому что если у нас в профтехучилищах нет набора, а есть специальность, там работают люди, которые могут передать опыт. Может, им не хватает практики? Может, это неплохо – взять профтехучилища и посмотреть на отраслевые предприятия", - отметил Зеленский.





Напомним, Зеленский посетил вуз кандидата на пост министра образования.

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