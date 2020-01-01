Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР обещает еще много допросов для Порошенко

Комментариев: 0
Ведомство хочет довести дела против Порошенко до конца.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
EPA/UPG

Государственное бюро расследований намерено еще неоднократно вызывать пятого президента, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко на допросы.

Читай также: Против Порошенко готовят два дела за хулиганство - адвокат

Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на собственный информированный источник в ведомстве.

Еще много раз будем вызывать, - сообщил источник.

Читай также: Порошенко: Хотел получить подозрение лично от Венедиктовой, но она сбежала

По словам собеседника издания, очередные вызовы на допросы будут касаться разных уголовных производств.

При этом пока неизвестно, когда состоится следующий допрос Порошенко.

Напомним, ГБР показало видео, как Порошенко убегает от следователей. Политик вышел через черный ход.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Порошенко, ГБР, уголовные дела, подозрение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь