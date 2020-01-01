ГБР обещает еще много допросов для Порошенко

Ведомство хочет довести дела против Порошенко до конца.

Государственное бюро расследований намерено еще неоднократно вызывать пятого президента, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко на допросы.

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Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на собственный информированный источник в ведомстве.

Еще много раз будем вызывать, - сообщил источник.

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По словам собеседника издания, очередные вызовы на допросы будут касаться разных уголовных производств.

При этом пока неизвестно, когда состоится следующий допрос Порошенко.

Напомним, ГБР показало видео, как Порошенко убегает от следователей. Политик вышел через черный ход.

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