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"Брат Ермака - просто болтун, а Лерос - аферист", - Зеленский

Комментариев: 5
Президент уверен, что Денис Ермак не участвовал в коррупционных схемах.
Президент Зеленский и глава ОП Ермак
Президент Зеленский и глава ОП Ермак
УП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брат главы Офиса Президента Денис Ермак "точно не брал денег, а просто болтун". Об этом он рассказал "Украинской Правде", комментируя видеозаписи из-за которых Ермака обвинили в возможной коррупции. 

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"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - сказал он

По словам Зеленского, Денис Ермак хотел помочь Офису Президента в поисках новых кадров.

"Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - добавил президент.

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Зеленский назвал нардепа фракции "Слуга народа", Гео Лероса, опубликовавшего записи с участием брата Ермака, "аферистом".

"Я считаю, что он (Лерос) аферист. Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - сказал глава государства..

Зеленский также рассказал, что находится в "доверительных отношениях" с руководителем Офиса Президента Ермаком. По мнению президента, Ермак справляется со своей должностью.



Напомним, Зеленский рассказал о причинах увольнения прошлого главы ОП Андрея Богдана.

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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    11.06.2020, 10:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну что тут скажешь? Артикль и фигляр только что сам признался, что привел к власти команду болтунов и аферистов. Браво! Сам уйдешь или тебе помочь?
meglj    11.06.2020, 10:23
Оценка:  +2
meglj
)))зе ты ЗА...Л
    11.06.2020, 10:13
Оценка:  +2
Уверен также как и фильме ,,Пересадим всех коррупционеров'' и ''Конец епохи бедности'' за поддержки корона вируса во всех кинотеатрах Украины
    11.06.2020, 10:10
Оценка:  +3
За кого он людей считает ?
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 10:33
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Да люди сами ему показали, кто они. 73% проголосовали за фигляра. Кто они после этого? Вот так он к ним и относится.
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