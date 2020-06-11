"Брат Ермака - просто болтун, а Лерос - аферист", - Зеленский

Президент уверен, что Денис Ермак не участвовал в коррупционных схемах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что брат главы Офиса Президента Денис Ермак "точно не брал денег, а просто болтун". Об этом он рассказал "Украинской Правде", комментируя видеозаписи из-за которых Ермака обвинили в возможной коррупции.

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"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял. А как его (Дениса Ермака) затянули... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - сказал он



По словам Зеленского, Денис Ермак хотел помочь Офису Президента в поисках новых кадров.



"Он такой, знаешь, война – побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтёр. Здесь что-то не то в "Укрзализныци" - давай найдем нормальных людей. Ну он такой человек", - добавил президент.

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Зеленский назвал нардепа фракции "Слуга народа", Гео Лероса, опубликовавшего записи с участием брата Ермака, "аферистом".



"Я считаю, что он (Лерос) аферист. Мне его привел Кирилл (замглавы ОП Кирилл Тимошенко) с Богданом (экс-руководитель ОП Андрей Богдан). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал – хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял", - сказал глава государства..



Зеленский также рассказал, что находится в "доверительных отношениях" с руководителем Офиса Президента Ермаком. По мнению президента, Ермак справляется со своей должностью.





Напомним, Зеленский рассказал о причинах увольнения прошлого главы ОП Андрея Богдана.

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