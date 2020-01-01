Радикалу Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ

Стерненко и его адвокат прибудут в СБУ в 12:00.

Радикалу и бывшему главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко вручили постановление суда о принудительном приводе в Службу безопасности Украины. Об этом заявил адвокат Маси Найем у себя в Facebook.

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Так, по словам адвоката, привод предусмотрен в ст. 139 УПК, в котором указано, что привод возможен, только если человек получил повестку, но не появился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия.

Но Сергей, только что получил повестку, прислал ответ следователю, что не может появиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а УПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. Пренебрегая нормами процессуального кодекса, судья утвердил соответствующее решение, - написал Найем.

Адвокат также добавил, что в 12:00 они придут в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в СБУ не объявили подозрение Стерненко, а признали потерпевшим. Стерненко считает, что ему собирались объявить о подозрении в убийстве, но СБУ испугалась активистов.

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