"Реформы делали для "лайков": Зеленский о Кабмине Гончарука

Президент рассказал о причинах отставки правительства Гончарука.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команду бывшего премьер-министра Алексея Гончарука больше интересовали “лайки в социальных сетях, чем проведение реформ. Об этом Зеленский рассказал в интервью “Украинской Правде“.

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По словам Зеленского, Кабинет министров Гончарука был слишком молодым, поэтому сразу начал “заигрывать“ с аудиторией Facebook.



“Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история. Я встретился с Лешей и сказал: “Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионер-лагерь?“. Некоторые министры это поняли, а некоторые не поняли в чем дело, и реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им “класс“. А что происходит на улицах никого не интересует“, - рассказал президент.

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По словам президента, отставка Кабинета министров не была связана с публикацией “аудиозаписей Гончарука“.



“Доверие общества было подорвано к премьеру, и у депутатов был миллион к нему вопросов. Поэтому я ему честно сказал: “Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. И не из-за записи, а потому, что происходит. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами“, - сказал Зеленский.





Напомним, Зеленский посетил фабрику, где шьют защитные комбинезоны для медиков.

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