Три года "безвиза": Украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны ЕС

Сегодня, 11 июня, исполнилось ровно три года с того момента, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза.

Три года назад, 11 июня 2017 года, граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегии и Швейцарии, входящих в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС. За время работы безвизового режима страны ЕС посетили почти 49 млн граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“Наибольшее количество наших соотечественников пользуются границей с Польшей. Также для украинцев были активны участки границы с Венгрией и Румынией, и несколько меньше граница со Словакией. Кроме того отметим, что украинцы все чаще пользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным“, - говорят в погранслужбе.

Также отмечается, что пассажиропоток украинцев в страны ЕС растет ежегодно. В частности в 2018 году количество поездок была на уровне 17,5 млн, а в прошлом году она составляла - 18,65 млн.

Первые месяцы 2020 также не стали исключением, однако дальше на ситуацию повлияла эпидемия коронавируса, из-за чего большинство стран ограничили въезд, а регулярное международное авиационное сообщение приостановилось, - добавили в ГПСУ.

Согласно анализу в январе и феврале 2020 года в страны ЕС уехало 3 млн человек, а за аналогичный период 2019 - 2,3 млн.

Напомним, ранее украинцев двумя самолетами доставили в Польшу на работу. Всего в Польшу прилетели 186 заробитчан.

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