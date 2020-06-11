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Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко

Комментариев: 8
Генпрокурор рассказала детали вчерашнего скандала в ее кабинете.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко, а также народных депутатов от его партии "Европейская солидарность". 

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Об этом сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.

После объявления подозрения Порошенко в деле Семочко, он и его соратники ворвались в кабинет Венедиктовой, повредив вещи охраны.

Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны.

Поэтому неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, - сказала Венедиктова.

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По словам генпрокурора, действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.

И сам подозреваемый, и его адвокаты точно об этом знают. Целью их визита было создать очередное шоу. Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны, уважение к государственным институтам и верховенство права, - заявляет генпрокурор.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в украинском законодательстве нет нормы, которая требует того, чтобы она лично вручала подозрение народному депутату, в частности Петру Порошенко.

 

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Теги: Венедиктова, Порошенко, Европейская солидарность
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Комментариев (8)
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Брюква_и_Клюква    11.06.2020, 11:46
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
ЗЕгенераты панически боятся Петруху. Завидев его, БЕНЕдиктова хотела спрятаться под стол, да дупа не влезла- пришлось банально сбежать
Huper!    11.06.2020, 11:37
Оценка:  +4
Huper!
Я так понимаю рюкзаки авакова - это все было законно, а брат Ермака как минимум за аферизм должен сидеть, если не имел дело с политикой. Ну ок, на весь мир опять позорите страну
CCS    11.06.2020, 11:37
Оценка:  +5
CCS
"Просто" в Україні на одного "потєрпєвшего" стало більше )))) Легко віддати наказ підлеглим вручити незаконну підозру, бо їм потім за це відповідати. Справу Тимошенко не забули? А там на всяк випадок був кримінальний фактаж! І де тепер "молодий, перспективний і принциповий" суддя Кірєєв?
CCS    11.06.2020, 11:43
Оценка:  +3
CCS
Якби була дійсно реальна справа з доказами, шкодою державі, то був би клон рекордного "прес-марафону", з першими особами держави біля мікрофону, особистим врученням підозри від ГП, участю Гордонів-Шаріїв-каналів Медведчука. А так тільки Зеленський скаржиться "Порошенко досі вважає себе Президентом".
tamarakoren    11.06.2020, 11:29
Оценка:  +4
tamarakoren
Ноги оттоптали,что ли? И потом,в неправомерность требования Порошенко не верю. Политик,бизнесмен,Президент - это не клоун или хулиган из подворотни.. В манипуляцию и незнание Законов генпрокурора верю)) шоу маст гоу , буба и пу.
vvw    11.06.2020, 11:15
Оценка:  0
vvw
Шановний генпрокурор, який тиск? Ця людина фігурант у півтора дясатка справах! Просто виконуйте обовязки - підписуйте і вручайте підозри! Нехай відбуває покарання за всі свої злочини!
tamarakoren    11.06.2020, 11:34
Оценка:  +1
tamarakoren
Справи - мильна бульбашка. Папірці виписувати можна та даказової бази катма. Надія ваша далеке марево) мрійник ви дітсадовий.
Брюква_и_Клюква    11.06.2020, 11:44
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Все ваши зебильные "справи" развалились. Теперь Петруху подозревают в хулиганстве)
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