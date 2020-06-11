Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко, а также народных депутатов от его партии "Европейская солидарность".
Читай также: ГБР обещает еще много допросов для Порошенко
Об этом сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.
После объявления подозрения Порошенко в деле Семочко, он и его соратники ворвались в кабинет Венедиктовой, повредив вещи охраны.
Парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны. Вы думаете мы обсуждали проблемы их избирателей или народные депутаты представляли интересы народа? Вовсе нет, они пришли с другой целью. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны.
Поэтому неправомерным является и давление на Генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, - сказала Венедиктова.
Читай также: ГБР показало видео, как Порошенко убегает от следователей
По словам генпрокурора, действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.
И сам подозреваемый, и его адвокаты точно об этом знают. Целью их визита было создать очередное шоу. Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований Закона, перед которым все равны, уважение к государственным институтам и верховенство права, - заявляет генпрокурор.
Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в украинском законодательстве нет нормы, которая требует того, чтобы она лично вручала подозрение народному депутату, в частности Петру Порошенко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.