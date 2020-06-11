"Он до сих пор считает себя президентом", - Зеленский о Порошенко

Зеленский рассказал о встрече с Порошенко.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Петр Порошенко предлагал ему забыть все конфликты и вместе "делать что-то для страны". По словам Зеленского, он не верит своему предшественнику и думает, что самая большая беда Порошенко в том, что тот до сих пор считает себя президентом Украины.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".



"Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание", - сказал президент.



Зеленский рассказал о встрече с Порошенко в зале парламента несколько месяцев назад. По его словам, Порошенко повторил свое предложение о встрече.



"Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины.До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто", - сказал Зеленский.

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Глава государства рассказал, что во время встречи Порошенко сказал, что хочет помогать стране, но Зеленский не поверил своему предшественнику.



"И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны"...С ним нельзя договариваться - это говорят, как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - отметил Зеленский



Президент также прокомментировал уголовные производства, фигурантом которых является Порошенко: "Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и все. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд".





Напомним, президент рассказал о причинах отставки правительства Гончарука.

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