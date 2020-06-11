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"Он до сих пор считает себя президентом", - Зеленский о Порошенко

Комментариев: 15
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что Петр Порошенко предлагал ему забыть все конфликты и вместе "делать что-то для страны". По словам Зеленского, он не верит своему предшественнику и думает, что самая большая беда Порошенко в том, что тот до сих пор считает себя президентом Украины.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".

"Порошенко много раз мне предлагал встречу. Говорил, что можем найти понимание", - сказал президент.

Зеленский рассказал о встрече с Порошенко в зале парламента несколько месяцев назад. По его словам, Порошенко повторил свое предложение о встрече. 

"Мы встречались после этого... Я считаю, что его главная ошибка, что он считает себя президентом Украины.До сих пор. И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто", - сказал Зеленский.

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Глава государства рассказал, что во время встречи Порошенко сказал, что хочет помогать стране, но Зеленский не поверил своему предшественнику.

"И он говорит: "давайте забудем все, что было, давайте что-то делать для страны"...С ним нельзя договариваться - это говорят, как его бывшие друзья, так его бывшие враги, наши первые президенты. Говорят: нет смысла. Ну, просто нет смысла", - отметил Зеленский

Президент также прокомментировал уголовные производства, фигурантом которых является Порошенко: "Человек должен "сидеть", если есть за что "сидеть". Вот и все. А за что "сидеть", устанавливают правоохранительные органы, затем приговор выносит суд".



Напомним, президент рассказал о причинах отставки правительства Гончарука.

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Комментариев (15)
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chytan    11.06.2020, 12:09
Оценка:  +1
chytan
А зеля походу считает себя президентом, хотя он просто клоун !!!
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 12:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Он даже не клоун. Он - фигляр.
CCS    11.06.2020, 12:01
Оценка:  +4
CCS
Нарешті все зрозуміло: Зеленський досі вважає Порошенко Президентом, від цього в нього дискоморт і особисті проблеми. На жаль. Бо замість того, щоби займатись свої обов"язками і будувати Державу, нинішній Президент витрачає державний бюджет на особисті забаганки - політичні переслідування. Прикро!
х1976х    11.06.2020, 11:56
Оценка:  -9
х1976х
самая большая беда Порошенко в том, что дегенерат
Брюква_и_Клюква    11.06.2020, 11:59
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
...что дегенерат его преследует
Vixerunt    11.06.2020, 12:01
Оценка:  +4
Vixerunt
что ватное отродье не нравится Порох; таких президентов ещё не имела Украина, красиво он кинул рашу.
Muzobozz    11.06.2020, 11:51
Оценка:  -28
Muzobozz
Зе,так пойди навстречу этому жалкому алкоголику.Сделай его вечным"президентом"тюре мной пaраши.
Брюква_и_Клюква    11.06.2020, 11:54
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Не мечтай, мокша. За мелкое хулиганство Петрухе светит только административный штраф.
Брюква_и_Клюква    11.06.2020, 11:36
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Но ведь и сам ЗЕро считает себя президентом. На самом деле, он просто гарсон у Ермака
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 11:42
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Раб, который стал царем, он раб. Все тот же раб."
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 11:35
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Этот, с позволения сказать, юрист, не в курсе, что по нашему законе звание президент с человека не снимается. Но специально для этого фигляра в законы будет внесена поправка и артикль будет первым, который будет лишен этого звания.
Huper!    11.06.2020, 11:34
Оценка:  +3
Huper!
Зеля, тебя послушать, так путин вообще просто сосед, у тебя один порошенко в голове. Я не знаю что он тебе сделал, но ты бы и про убийцу хоть раз бы вспомнил в соответствующем тоне
ВосставшийИзБана    11.06.2020, 11:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Для него Путин - друг, товарищ и брат. А Порошенко - враг №1. Он как охотничья собака, натасканная на определенный вид дичи.
Vixerunt    11.06.2020, 11:32
Оценка:  +7
Vixerunt
так он и есть Президент; дорасти хотя бы ему до пупка тогда будешь говорить. Второй год пошёл президентства Зе, а всё без изменений только трупы, пытки и бардак вкл. финансовый. Хорошо хоть линия фронта не сдвинулась.
Carelessangel    11.06.2020, 11:27
Оценка:  -4
Carelessangel
п а р а ш е Н к а просто П И Д О Р каким порохоскот
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